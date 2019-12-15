США хотят через Saudi Aramco легализовать воровство сирийской нефти

Чувствующие себя как дома, американцы пригласили крупнейшую в мире саудовскую компанию Saudi Aramco инвестировать в незаконную добычу нефти в Сирии. Представители саудовской компании не против: они уже прибыли на оккупированное США и курдскими боевиками месторождение «Аль-Омар» в Заевфратье.

Сообщается, что инвестиционный процесс будет осуществляться через контракты между Saudi Aramco и правительством Соединенных Штатов. Таким образом, Вашингтон пытается скрыть воровство сирийского «черного золота», считает военный эксперт Борис Рожин. Своим мнением он поделился с «Политикой сегодня».

«Естественно, они пытаются легализовать потоки контрабандной нефти, которая раньше шла через частных контрабандистов. Они пытаются привлечь государственные структуры», — уверен Рожин.

Однако, как отмечает эксперт, нефтяное «сотрудничество» долго не продлится. Причина короткого бартера кроется в нынешнем геополитическом окружении – отношения Саудовской Аравии с Ираном не сложились. Более того, Рожин уверен, что больших объемов денег из этой сделки выкачать не получится.

«Была ситуация с недавним нападением на компанию Saudi Aramco (в сентябре, — прим. ред.). Это показало, что сама компания уязвима. То есть втягивание в сирийский конфликт, большие объемы контрабандной нефти — это дает риски для самой Саудовской Аравии. Поэтому я не думаю, что это сотрудничество будет иметь большие финансовые объемы. То есть для американцев нужен именно статус государственного какого-то поставщика, а для саудитов — это возможность получить деньги и оказать американцам какую-то услугу, потому что здесь, скорее, саудиты оказывают американцам какую-то услугу, чем наоборот», — констатировал собеседник агентства.

Реакция на очередные американские лазейки последует, уверен Рожин. Только, как показывает практика, США привыкли игнорировать все обвинения, пропускать их мимо ушей правительства.

«США это проигнорируют, для них важнее, какое давление будет оказываться на зону оккупации со стороны сирийского правительства. [Не стоит забывать,] США находятся внутри чужой страны и участвуют в оскорблении ее природных недр», — резюмировал Рожин.

Ранее, 8 декабря, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не исключает отправки дополнительных сил в Сирийскую Арабскую Республику. Якобы такие действия будут предприняты только при необходимости.

«Думаю, что да. А если нет, то мы направим дополнительные силы», — ответил глава Пентагона на вопрос, достаточно ли у США сил в Сирии, который был задан в ходе форума по безопасности в Калифорнии.

Сейчас в Сирии находятся сотни спецназовцев: они патрулируют сирийские нефтяные поля, которые оказались в руках курдских бандформирований. Награбленное «черное золото» американцы перегоняют через границы соседних стран. Обеспечением незаконного вывоза нефти занимаются несколько тысяч наемников из американской частной военной компании Academi, более известной под названием Blackwater.

Свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории были ранее обнародованы Минобороны РФ. В ведомстве назвали данную деятельность «международным государственным бандитизмом».

Ранее ФАН выпустил три масштабных материала из серии публикаций по Сирии. В первом материале сирийский источник рассказал о сотрудничестве с террористами запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ)* журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова. Его мобильный номер нашли на трупе боевика еще в 2017 году в районе Дейр-эз-Зора.

Во втором тексте рассказывается о политике США в Сирии и взаимодействии Пентагона с ИГ*. Американцы поддерживают радикальных исламистов — манипулируя ими, США оккупировали нефтегазовые месторождения в Сирии. В третьем материале журналисты рассказали, почему россияне пользуются уважением среди мирных сирийцев и почему их опасаются боевики ИГ*.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ