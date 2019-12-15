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Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии
Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете
Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

 Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии

Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии
16:34   15 Декабря 2019
Политика

Песков заявил, что перемены в Минских соглашениях будут только с согласия ДНР и ЛНР

Песков заявил, что перемены в Минских соглашениях будут только с согласия ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что никаких изменений в Минских соглашениях не последует, если Киев не будет в этих вопросах сотрудничать с самопровзглашенными ЛНР и ДНР.

«Изменения в Минских соглашениях возможны, но только при совместной работе Киева с ДНР и ЛНР», — объяснил представитель Кремля.

Песков отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский действительно желает и стремится к разрешению конфликта на территории Донбасса, однако, убежден пресс-секретарь, для этого ему понадобится доминирование на политической арене страны.

Ранее действующий президент Украины сделал заявление о том, что «все меняется в нашей жизни», поэтому необходимо и Минские соглашения «переписать». Тогда Песков прокомментировал это словами о том, что для таких перемен необходима «обоюдная воля сторон конфликта».

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Автор: Галина Кандинская
#донбасс #украина #днр #лнр #минские соглашения

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