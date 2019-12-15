Песков заявил, что перемены в Минских соглашениях будут только с согласия ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что никаких изменений в Минских соглашениях не последует, если Киев не будет в этих вопросах сотрудничать с самопровзглашенными ЛНР и ДНР.

«Изменения в Минских соглашениях возможны, но только при совместной работе Киева с ДНР и ЛНР», — объяснил представитель Кремля.

Песков отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский действительно желает и стремится к разрешению конфликта на территории Донбасса, однако, убежден пресс-секретарь, для этого ему понадобится доминирование на политической арене страны.

Ранее действующий президент Украины сделал заявление о том, что «все меняется в нашей жизни», поэтому необходимо и Минские соглашения «переписать». Тогда Песков прокомментировал это словами о том, что для таких перемен необходима «обоюдная воля сторон конфликта».