Стойка шасси подломилась у рейсового вертолета Ми-8 при посадке в Иркутске
Жертв и пострадавших нет. При посадке в аэропорту Иркутска у рейсового вертолета Ми-8, который летел из северного поселка, подломилась стойка шасси. Об этом сообщил представитель пресс-службы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
По его словам, после случившегося назначили доследственную проверку. Вертолет летел из поселка Жигалово Иркутской области, но при движении по взлетно-посадочной полосе аэропорта подломилась правая стойка шасси. На борту Ми-8 находились 21 пассажир и четыре члена экипажа.
Отмечается, что стойка шасси подломилась у рейсового вертолета Ми-8 в пятницу, 13 декабря, в 15.45 по местному или 10.45 по московскому времени. Никто не пострадал.