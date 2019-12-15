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16:52   15 Декабря 2019
Россия

Стойка шасси подломилась у рейсового вертолета Ми-8 при посадке в Иркутске

Стойка шасси подломилась у рейсового вертолета Ми-8 при посадке в Иркутске

Жертв и пострадавших нет. При посадке в аэропорту Иркутска у рейсового вертолета Ми-8, который летел из северного поселка, подломилась стойка шасси. Об этом сообщил представитель пресс-службы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По его словам, после случившегося назначили доследственную проверку. Вертолет летел из поселка Жигалово Иркутской области, но при движении по взлетно-посадочной полосе аэропорта подломилась правая стойка шасси. На борту Ми-8 находились 21 пассажир и четыре члена экипажа.

Отмечается, что стойка шасси подломилась у рейсового вертолета Ми-8 в пятницу, 13 декабря, в 15.45 по местному или 10.45 по московскому времени. Никто не пострадал.

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Автор: Анатолий Кубарев
#вертолет #аэропорт #иркутск #шасси

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