Навальный готов принести «красную присягу» Зюганову ради шанса на выборах

Глава признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный продолжает искать разные пути во власть по мере приближения выборов в Госдуму в 2021 году. О его связях с представителями КПРФ было известно давно, но теперь «оппозиционный лидер» решил «выслужиться» перед более весомой политической фигурой.

Накануне, 14 декабря, у станции метро «Улица 1905 года» в Москве прошла согласованная с властями акция протеста, организованная руководителями Коммунистической партии России. Поводом для массового собрания послужила отставка губернатора Иркутской области Сергея Левченко. По мнению коммунистов, некоторые средства массовой информации якобы проводят целенаправленную кампанию не только против Левченко, но и в отношении бывшего кандидата в президенты страны Павла Грудинина.

Председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов в поддержку митинга разместил на своей странице в сети микроблогов Twitter весьма эмоциональный пост, в котором предупредил участников «разномастной шайки» о последствиях их «преступных действий» по отношению к коммунистам и народным лидерам.

«Зов красной присяги» Навального

Спустя некоторое время в продолжение этой темы Зюганов пополнил свою ленту в соцсети ярким постером с красующимся на нем громким лозунгом о «неизбежной расплате». Примечательно, что этой записью со своими подписчиками поделился скандальный блогер Алексей Навальный, славящийся маниакальной тягой к власти.

На такое, мягко говоря, лояльное отношение к коммунистам со стороны «лидера российской оппозиции» обратил внимание бывший юрист ФБК Виталий Серуканов, который ранее неоднократно выступал против деятельности Навального.

На своем Telegram-канале «Укол Зонтиком» Серуканов открыто высмеял попытку блогера «выслужиться» перед Геннадием Зюгановым, иронично отметив, что «зов предстоящих выборов» в скором времени приведет Навального к «красной присяге» в мавзолее Ленина.

«Прививка от цээрушной мерзости»

Стоит отметить, что решение Алексея Навального выразить таким образом поддержку руководителю партии КПРФ выглядит довольно странным, ведь совсем недавно Геннадий Зюганов раскритиковал и самого блогера, и деятельность его сторонников по псевдооппозиционному движению.

Комментируя прошедший в стенах Московской городской думы неофициальный «круглый стол» с участием «свиты» Навального и депутатов от КПРФ Елены Шуваловой и Екатерины Енгалычевой, Зюганов заявил, что такое поведение представителей Коммунистической партии является провокационным. Ведь именно Шувалова пригласила блогера и сотрудников ФБК в Мосгордуму.

Глава КПРФ выразил возмущение в связи с тем, что появление Навального в здании МГД было организовано представителями коммунистов без согласования с руководством партии. Зюганов напомнил, что комиссия Государственной Думы в настоящее время проводит расследование фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, и уже получены подтверждения, что организаторы несогласованных митингов в Москве минувшим летом получили около миллиарда рублей из-за границы.

«Я эту тему наизусть знаю и имею большую прививку от всей этой цээрушной мерзости», — заявил Геннадий Зюганов в ходе пресс-конференции в Мосгордуме, намекая на непосредственное участие Алексея Навального в организации беспорядков в российской столице.

Руководитель КПРФ также подчеркнул, что причастные к проведению этого «круглого стола» депутаты партии обязательно понесут ответственность и продолжат «плыть сами по себе» вне партийных рядов. Отметим, что 3 декабря бюро горкома КПРФ приняло резолюцию о «серьезном ущербе» партии и необходимости привлечь нарушителей дисциплины к взысканию. После этого Шувалова поспешила сняться с партучета, заявив при этом, что члены фракции якобы «подтасовали» документы.

Как «приручить» Зюганова

Примечательно, что в списке сторонников Алексея Навального в коммунистических кругах числятся не только Шувалова и Енгалычева, которые, по сути, являются лишь рядовыми депутатами. В частности, известно о «тайной встрече» блогера с главой столичного отделения КПРФ Валерием Рашкиным, которая состоялась 17 октября этого года в гостинице «Националь» сразу после возвращения Навального из Соединенных Штатов.

Однако глава ФБК не распространяется на эту тему, предпочитая избегать «неудобных вопросов» о содержании разговора с Рашкиным. По одной из версий, выдвигаемых журналистами, Навальный мог передать коммунисту некие инструкции от их общих американских спонсоров. Руководитель московского отделения Коммунистической партии так же отмалчивается, игнорируя интерес прессы к его встрече с блогером.

Не исключено, что информационная поддержка Геннадия Зюганова со стороны Алексея Навального в сети может оказаться первым шагом скандального псевдооппозиционера в попытке «приручить» более весомую политическую фигуру в лице главного коммуниста страны, и в итоге привлечь его к своей провокационной деятельности, направленной против государства. Кроме того, имея в союзниках Зюганова, блогер сможет отстоять своих «ручных» депутатов Шувалову и Енгалычеву, которые после проведения «круглого стола» явно оказались «под красным прицелом» партии.