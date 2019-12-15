Президент Ирана встретился с будущим послом страны в РФ
Иранский лидер Хасан Роухани упомянул о «хороших двусторонних и многосторонних отношениях», которые связывают Тегеран и Москву. Президент встретился с будущим послом Ирана в РФ Каземом Джалали в воскресенье, 15 декабря, перед его отъездом в Москву.
Роухани пожелал Джалали удачи в выполнении обязанностей. Президент подчеркнул важность усилий, направленных на то, чтобы представить российским инвесторам, частному и государственному секторам весь потенциал Ирана. Роухани также отметил не только значимость содействия с РФ, но и ускорения процессов выполнения соглашений между Тегераном и Москвой.
Ранее иранское посольство в РФ подтвердило, что новым послом назначили парламентария Казема Джалали. Предыдущий посол Ирана в Москве Мехди Санаи представлял интересы исламской республики с 2013 года.
???? 12 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял завершающего свою миссию Посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации М.Санаи.https://t.co/9IKQ5o0V9k #Россия #Иран pic.twitter.com/LmKj0jQB1C— МИД России ???????? (@MID_RF) 12 декабря 2019 г.