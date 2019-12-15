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 Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии

Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии
Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете
Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

 Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии

Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии
16:17   15 Декабря 2019
Весь мир

Президент Ирана встретился с будущим послом страны в РФ

Президент Ирана встретился с будущим послом страны в РФ

Иранский лидер Хасан Роухани упомянул о «хороших двусторонних и многосторонних отношениях», которые связывают Тегеран и Москву. Президент встретился с будущим послом Ирана в РФ Каземом Джалали в воскресенье, 15 декабря, перед его отъездом в Москву.

Роухани пожелал Джалали удачи в выполнении обязанностей​​​. Президент подчеркнул важность усилий, направленных на то, чтобы представить российским инвесторам, частному и государственному секторам весь потенциал Ирана. Роухани также отметил не только значимость содействия с РФ, но и ускорения процессов выполнения соглашений между Тегераном и Москвой.

Ранее иранское посольство в РФ подтвердило, что новым послом назначили парламентария Казема Джалали. Предыдущий посол Ирана в Москве Мехди Санаи представлял интересы исламской республики с 2013 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #иран #посол #роухани

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