Президент Ирана встретился с будущим послом страны в РФ

Иранский лидер Хасан Роухани упомянул о «хороших двусторонних и многосторонних отношениях», которые связывают Тегеран и Москву. Президент встретился с будущим послом Ирана в РФ Каземом Джалали в воскресенье, 15 декабря, перед его отъездом в Москву.

Роухани пожелал Джалали удачи в выполнении обязанностей​​​. Президент подчеркнул важность усилий, направленных на то, чтобы представить российским инвесторам, частному и государственному секторам весь потенциал Ирана. Роухани также отметил не только значимость содействия с РФ, но и ускорения процессов выполнения соглашений между Тегераном и Москвой.