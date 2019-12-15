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Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете
Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

 Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии

Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии
16:06   15 Декабря 2019
Россия

Системы С-400 поступили на вооружение зенитного полка в Ленобласти

Системы С-400 поступили на вооружение зенитного полка в Ленобласти

Зенитчики Западного военного округа, дислоцированные в Ленинградской области, полностью перевооружились на комплексы С-400 «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба ЗВО в воскресенье, 15 декабря.

Отмечается, что перед получением новой техники личный состав прошел переобучение в Гатчине. Боевые расчеты полка также провели стрельбы на полигоне «Капустин Яр».

Ранее военные Новосибирской области отразили воздушную атаку условного противника зенитно-ракетными комплексами С-400.

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Автор: Арсений Аскольский
#с-400

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