Системы С-400 поступили на вооружение зенитного полка в Ленобласти

Зенитчики Западного военного округа, дислоцированные в Ленинградской области, полностью перевооружились на комплексы С-400 «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба ЗВО в воскресенье, 15 декабря.

Отмечается, что перед получением новой техники личный состав прошел переобучение в Гатчине. Боевые расчеты полка также провели стрельбы на полигоне «Капустин Яр».

Ранее военные Новосибирской области отразили воздушную атаку условного противника зенитно-ракетными комплексами С-400.