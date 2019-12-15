Зеленский впервые ответил на вопросы российских журналистов в интервью «России-1»

Президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах саммита «нормандской четверки» ответил на несколько вопросов съемочной группы программы «Москва. Кремль. Путин», которая идет на телеканале «Россия 1».

Так, украинский лидер заявил, что на первой личной встрече с российским президентом поднимались «очень важные вопросы». И добавил, что такие переговоры, это «правильное начало в принципе», при их помощи, по его словам, можно «добиться результата» — завершения внутриукраинского конфликта.

Зеленский рассказал, что следующая встреча пройдет через четыре месяца, ведь, отметил он, такое большое количество вопросов «за один раз не решишь». Президент Украины коснулся и темы Минских соглашений. Он подчеркнул, что у Киева сейчас «немножко другие взгляды» на этот документ. Полная версия интервью и репортаж с парижского саммита выйдет в воскресенье на телеканале «Россия 1», в программе «Москва. Кремль. Путин».