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Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете
Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

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15:45   15 Декабря 2019
Общество

Диетолог развеяла миф о пользе горячего чая при простуде

Диетолог развеяла миф о пользе горячего чая при простуде

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что горячий чай может только ухудшить состояние больного с высокой температурой. Напиток лучше употреблять теплым. 

В интервью «Вечерней Москве» она напомнила, что чай оказывает разогревающий и мочегонный эффект. Соломатина посоветовала пить щелочные напитки.

Диетолог также отметила, что черный чай не желательно пить людям с возбудимой нервной системой. По ее словам, чай только усиливает страх и дрожь в теле.

Соломатина призвала не злоупотреблять черным чаем при беременности, а также атеросклерозе, гипертонии и бессоннице. Популярный напиток также не рекомендуется людям с проблемами кишечно-желудочного тракта, при  язвах и повышенной кислотности в желудке.

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Автор: Арсений Аскольский
#чай

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