Диетолог развеяла миф о пользе горячего чая при простуде

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что горячий чай может только ухудшить состояние больного с высокой температурой. Напиток лучше употреблять теплым.

В интервью «Вечерней Москве» она напомнила, что чай оказывает разогревающий и мочегонный эффект. Соломатина посоветовала пить щелочные напитки.

Диетолог также отметила, что черный чай не желательно пить людям с возбудимой нервной системой. По ее словам, чай только усиливает страх и дрожь в теле.

Соломатина призвала не злоупотреблять черным чаем при беременности, а также атеросклерозе, гипертонии и бессоннице. Популярный напиток также не рекомендуется людям с проблемами кишечно-желудочного тракта, при язвах и повышенной кислотности в желудке.