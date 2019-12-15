Гольдшетйн рассказал о своих главных задачах на посту главы ЕАО

В первую очередь глава региона займется готовностью региона к отопительному сезону, первым на очереди стал поселок Приамурский, который практически на грани заморозки. ТАСС побеседовало с врио губернатора ЕАО Ростиславом Гольдштейном.

«Ситуация очень сложная. Вы наблюдали, насколько непросто мы вошли в отопительный сезон. В первую очередь сейчас будем решать вопросы жизнеобеспечения области. Мы должны пройти зимний период без эксцессов», — рассказал о своих приоритетах собеседник агентства.

На территории Еврейской автономной области осенью 2019 года был введен режим Чрезвычайной ситуации. ЧС ввели в связи с тем, что в регионе отсутствует топливо, а в 16 населенных пунктах, где проживают более 16 тысяч человек, не подготовлены котельные. Такое положение дел обязано в том числе несбалансированности областного бюджета.

Гольдштейн подчеркнул, что в ближайшее время займется ситуацией в Приамурском, который буквально находится на грани заморозки.

«Постараюсь разобраться в ситуации: это системная проблема или единичная недоработка», — отметил врио губернатора.

В воскресенье, 15 декабря, Гольдштейн посетил котельную поселка и пообщался с представителями ресурсоснабжающей компании и пообещал решить вопрос с задолженностью региона перед ними в кратчайшие сроки.