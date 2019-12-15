Российские С-500 станут ответом американскому «убийце» С-400

В беседе с «Политикой сегодня» военный эксперт Игорь Коротченко оценил интервью американского генерала Джона Рафферти журналу Breaking Defense. В нем господин Рафферти заявил, якобы российские средства ПВО станут уязвимы благодаря перспективной американской разработке — ракете Precision Strike Missile (PrSM), находящейся в разработке у корпорации Lockheed Martin по контракту с ВВС и ВМС США.

По словам американского генерала, на европейском театре боевых действий ракету используют как контрмеру российским системам ПВО, а в Тихом океане направят против китайских боевых кораблей. Precision Strike Missile заменит оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS.

По информации Breaking Defense, PrSM уже успешно испытана на полигоне «Уайт Сэндз» в Нью-Мексико. Ракета преодолела приблизительно 240 километров и поразила все цели.

«Американский пиар не означает в действительности решения тех задач, о которых говорится. У нас создана интегрированная система воздушно-космической обороны, которая включает в себя информационный и огневой компоненты. Соответственно американская ракета будет обнаружена при необходимой дальности и, соответственно, со входом в воздушное пространство. Наши возможности в сфере ПВО вполне адекватные», — рассказал Коротченко.

Также потенциал и развитие отечественных средств противовоздушной обороны не стоит на месте. Так в ближайшее время, уже в новом десятилетии, на баланс вооружения поступят новые комплексы С-500. Этот ЗРК интегрирован в единую сеть с системами С-400, С-300ВМ4 (Антей-2500) и С-350 (Витязь), образуя комплексную систему ПВО, отметил Коротченко

Поступление ракеты Precision Strike Missile на баланс американской армии ожидают к 2023 году. К 2025 году ракету обновят и оснастят функцией отслеживания и уничтожения движущихся целей в зависимости от их радиоизлучения.