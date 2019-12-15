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 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете
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15:59   15 Декабря 2019
Весь мир

Российские С-500 станут ответом американскому «убийце» С-400

Российские С-500 станут ответом американскому «убийце» С-400

В беседе с «Политикой сегодня» военный эксперт Игорь Коротченко оценил интервью американского генерала Джона Рафферти журналу Breaking Defense. В нем господин Рафферти заявил, якобы российские средства ПВО станут уязвимы благодаря перспективной американской разработке — ракете Precision Strike Missile (PrSM), находящейся в разработке у корпорации Lockheed Martin по контракту с ВВС и ВМС США.

По словам американского генерала, на европейском театре боевых действий ракету используют как контрмеру российским системам ПВО, а в Тихом океане направят против китайских боевых кораблей. Precision Strike Missile заменит оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS.

По информации Breaking Defense, PrSM уже успешно испытана на полигоне «Уайт Сэндз» в Нью-Мексико. Ракета преодолела приблизительно 240 километров и поразила все цели.

«Американский пиар не означает в действительности решения тех задач, о которых говорится.  У нас создана интегрированная система воздушно-космической обороны, которая включает в себя информационный и огневой компоненты. Соответственно американская ракета будет обнаружена при необходимой дальности и, соответственно, со входом в воздушное пространство. Наши возможности в сфере ПВО вполне адекватные», — рассказал Коротченко.

Военный эксперт ответил на заявление США об уязвимости российских ПВО разработкой С-500

Также потенциал и развитие отечественных средств противовоздушной обороны не стоит на месте. Так в ближайшее время, уже в новом десятилетии, на баланс вооружения поступят новые комплексы С-500. Этот ЗРК интегрирован в единую сеть с системами С-400, С-300ВМ4 (Антей-2500) и С-350 (Витязь), образуя комплексную систему ПВО, отметил Коротченко

Поступление ракеты Precision Strike Missile на баланс американской армии ожидают к 2023 году. К 2025 году ракету обновят и оснастят функцией отслеживания и уничтожения движущихся целей в зависимости от их радиоизлучения.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #сша #политика #вооружение #с-500

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