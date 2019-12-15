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Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете
Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

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16:01   15 Декабря 2019
Весь мир

Эксперт назвал криминальной разборкой столкновение боевиков курдов с ИГ* под Аль-Омаром

Эксперт назвал криминальной разборкой столкновение боевиков курдов с ИГ* под Аль-Омаром

Погибшие у нефтяных месторождений под Аль-Омаром в Сирии курдские радикалы поплатились за липовую борьбу с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил военный аналитик Андрей Кошкин.

По его словам, курдские бандформирования, которые называли себя борцами с радикальными исламистами, а на самом деле незаконно добывали и продавали сирийскую нефть, стали жертвами халатности в собственной зоне оккупации.

«Думаю, что в принципе это уже даже не борьба с радикальным исламизмом, а некие криминальные разборки между бандами обычных террористов», — добавил военный аналитик.

Курдские бандформирования давно не интересует война с террористами, продолжил Андрей Кошкин. Когда запахло большими деньгами, курдские радикалы пропустили ураганящих в нефтяном регионе боевиков.

«Вот они и поплатились, потому что в зоне их контроля спокойно разгуливают террористы и совершают такие акты агрессии», — резюмировал военный аналитик.

Ранее ФАН опубликовал третью статью из серии материалов по Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграли русские в ликвидации террористов на территории САР. Вторая часть повествует о связях США с террористами ИГ*, а первая о сотрудничестве с боевиками журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #сирия #нефть #общество

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