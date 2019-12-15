Эксперт назвал криминальной разборкой столкновение боевиков курдов с ИГ* под Аль-Омаром

Погибшие у нефтяных месторождений под Аль-Омаром в Сирии курдские радикалы поплатились за липовую борьбу с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил военный аналитик Андрей Кошкин.

По его словам, курдские бандформирования, которые называли себя борцами с радикальными исламистами, а на самом деле незаконно добывали и продавали сирийскую нефть, стали жертвами халатности в собственной зоне оккупации.

«Думаю, что в принципе это уже даже не борьба с радикальным исламизмом, а некие криминальные разборки между бандами обычных террористов», — добавил военный аналитик.

Курдские бандформирования давно не интересует война с террористами, продолжил Андрей Кошкин. Когда запахло большими деньгами, курдские радикалы пропустили ураганящих в нефтяном регионе боевиков.

«Вот они и поплатились, потому что в зоне их контроля спокойно разгуливают террористы и совершают такие акты агрессии», — резюмировал военный аналитик.

Ранее ФАН опубликовал третью статью из серии материалов по Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграли русские в ликвидации террористов на территории САР. Вторая часть повествует о связях США с террористами ИГ*, а первая о сотрудничестве с боевиками журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ