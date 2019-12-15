Россия исполняет договоренности по обеспечению безопасности в Сирии и продолжает патрулирование границ. Об этом заявил сенатор Франц Клинцевич, сообщает Политэксперт.

По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майора Юрия Боренкова, российская военная полиция провела патрулирование на территории провинций Хасака и Алеппо.

«РФ выполняет свои договоренности и патрулирование вдоль границы, что позволяет обеспечить там безопасность. Российский патруль не позволяет незаконным вооруженным бандформированиям продвигаться дальше…», — передает издание слова сенатора.

Клинцевич подчеркнул, что, продолжая патрулирование, Россия исполняет положения сочинского меморандума, заключенного между Россией и Турцией 22 октября. Он также убежден, что российская военная полиция помогает обеспечить безопасность в Сирийской Арабской Республике.

Россия помогает Сирии бороться с боевиками с 2015 года. О том, каких успехов россияне в этом достигли недавно рассказало Федеральное агентство новостей в третьей части серии материалов о Сирии. Первая ее часть была посвящена сотрудничеству либерального журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами, а во второй приведены факты, подтверждающие, что американцы оказывают поддержку террористам в САР и распродают сирийские нефтяные ресурсы.