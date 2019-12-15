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 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете
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15:27   15 Декабря 2019
Сирия

Военные патрули РФ на севере Сирии сохраняют безопасность страны, уверен Клинцевич

Военные патрули РФ на севере Сирии сохраняют безопасность страны, уверен Клинцевич

Россия исполняет договоренности по обеспечению безопасности в Сирии и продолжает патрулирование границ. Об этом заявил сенатор Франц Клинцевич, сообщает Политэксперт.

По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майора Юрия Боренкова, российская военная полиция провела патрулирование на территории провинций Хасака и Алеппо.

«РФ выполняет свои договоренности и патрулирование вдоль границы, что позволяет обеспечить там безопасность. Российский патруль не позволяет незаконным вооруженным бандформированиям продвигаться дальше…», — передает издание слова сенатора.

Военные патрули РФ на севере Сирии сохраняют безопасность страны, уверен Клинцевич

Клинцевич подчеркнул, что, продолжая патрулирование, Россия исполняет положения сочинского меморандума, заключенного между Россией и Турцией 22 октября. Он также убежден, что российская военная полиция помогает обеспечить безопасность в Сирийской Арабской Республике.

Россия помогает Сирии бороться с боевиками с 2015 года. О том, каких успехов россияне в этом достигли недавно рассказало Федеральное агентство новостей в третьей части серии материалов о Сирии. Первая ее часть была посвящена сотрудничеству либерального журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами, а во второй приведены факты, подтверждающие, что американцы оказывают поддержку террористам в САР и распродают сирийские нефтяные ресурсы.

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Автор: Лев Собакин
#россия #сша #сирия #турция

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