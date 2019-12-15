Арки Крымского моста подсветили цветами российского триколора

В ночь на воскресенье, 15 декабря, протестировали освещение по всей длине Крымского моста, которое заработает после открытия железнодорожного движения. Об этом сообщил представитель инфоцентра «Крымский мост».

По его словам, арочный участок подсветили цветами российского триколора. Освещение также включили по всей длине автодорожной и железнодорожной части Крымского моста. Архитектурная подсветка включила более двух тысяч светильников. Система охватит не только самые большие опоры и пролеты у фарватера, но и примыкающие к ним участки.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в РФ. Длина — 19 километров. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировали на декабрь 2019 года.