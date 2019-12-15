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Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете
Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

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14:48   15 Декабря 2019
Россия

Налог для самозанятых введут еще в 19 регионах

Налог для самозанятых введут еще в 19 регионах

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который вводит с 1 января 2020 года налог для самозанятых в 19 регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками. Документ разместили в воскресенье, 15 декабря, на официальном портале правовой информации.

Закон расширяет до 23 российских регионов территорию проведения эксперимента по установлению налога на профессиональный доход. Сейчас налог на самозанятых действует только в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Граждане, которые оказывают платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет четыре процента от суммы дохода при работе с физическими лицами и шесть процентов — при работе с компаниями.

Согласно мониторингу, который провела Федеральная налоговая служба, для самозанятых упростили порядок регистрации, освободили от использования контрольно-кассовой техники, убрали отчетность перед государственными органами и сделали комфортные размеры налоговых ставок.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #самозанятые

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