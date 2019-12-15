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Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

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14:39   15 Декабря 2019
Россия

Видео с затонувшими в Севастополе плавдоком и подлодкой появилось в сети

Видео с затонувшими в Севастополе плавдоком и подлодкой появилось в сети

Видео с затонувшими в Южной бухте Севастополя плавучим доком ПД-16 и списанной подлодкой Б-380 появилось в Сети. Кадры опубликовали «Вести Севастополь».

На ролике запечатлены одна из стенок дока и лодка, которая уже частично всплыла. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 15 декабря. Плавдок затонул из-за технического состояния, поскольку его не эксплуатировали и не ремонтировали.

Отмечается, что и подлодка, и плавдок подлежат утилизации.

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Автор: Арсений Аскольский
#севастополь #плавдок

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