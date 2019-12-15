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Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете
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Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

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14:31   15 Декабря 2019
Политика

ДНР готова предложить Киеву дополнительные участки для отвода войск

ДНР готова предложить Киеву дополнительные участки для отвода войск

Донецкая народная республика пойдет на встречу Киеву в вопросе предоставления новых мест для отвода сил на территории Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова.

«Со своей стороны, мы готовы выполнить разведение сил и средств на любых согласованных контактной группой участках разведения в случае, что стороны придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдения всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны», — заявил Якубов.

Также политик отметил, что в ДНР положительно отреагировали на решения по прекращению огня и выводу сил из Донбасса, вынесенные по итогам переговоров на саммите «нормандской четверки», который прошел в Париже, 9 декабря.

Встреча представителей четырех стран, России, Украины, Германии и Франции, в рамках «нормандского формата» прошла впервые после трехлетнего перерыва. На ней присутствовали Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эмануэль Макрон. В результате встречи страны приняли коммюнике, где отметили, что основой работы саммита останется скорейшее исполнение Минских соглашений.

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Автор: Галина Кандинская
#донбасс #украина #днр #саммит

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