Путину импонирует готовность Макрона к продолжению диалога

Готовность и политическая воля французского лидера Эммануэля Макрона к продолжению диалога импонируют российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом в интервью «Большой игре» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

#Париж: В рамках встречи в «нормандском формате» Владимир Путин встретится с главами Франции, Германии и Украины https://t.co/ZveLoB9SmP pic.twitter.com/3xBLrZqcNQ — Президент России (@KremlinRussia) 9 декабря 2019 г.