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Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете
Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

 Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии

Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии
Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете
Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

 Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии

Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии
14:11   15 Декабря 2019
Россия

Путину импонирует готовность Макрона к продолжению диалога

Путину импонирует готовность Макрона к продолжению диалога

Готовность и политическая воля французского лидера Эммануэля Макрона к продолжению диалога импонируют российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом в интервью «Большой игре» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #песков #общество #макрон

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