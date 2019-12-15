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Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

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13:57   15 Декабря 2019
Россия

Глава Роспечати назвал Ненашева патриархом издательского дела

Глава Роспечати назвал Ненашева патриархом издательского дела

Журналист и бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев был патриархом отечественного издательского дела, человеком с широким кругозором и настоящим интеллектуалом. Об этом заявил глава Роспечати Михаил Сеславинский.

Михаил Ненашев скончался в ночь на воскресенье, 15 декабря. Ему было 90 лет. Ненашев работал председателем Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Возглавлял Гостелерадио СССР, газету «Советская Россия». 

По словам Сеславинского, ему было непросто воспринять демократические преобразования, которые начались в стране. Однако Ненашев, как интеллектуал, поддерживал «любое полифоническое звучание».

Последние два десятилетия, по словам Сеславинского, Ненашев вел достаточно скромный образ жизни.

«Никаких капиталов он на своих постах не заработал. Органично нашел себя в преподавательской и в научной работе», — цитирует главу Роспечати РИА Новости.

Ранее секретарь СЖР назвал огромной и невосполнимой потерей смерть журналиста. 

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Автор: Арсений Аскольский
#роспечать #ненашев

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