Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете
Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

 Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии

Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии
Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете
Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

 Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии

Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии
14:00   15 Декабря 2019
Весь мир

Планшет iPad признали одним из лучших гаджетов уходящего десятилетия

Планшет iPad признали одним из лучших гаджетов уходящего десятилетия

Каждый гаджет рассказывает историю о новом образе мышления и о технологиях, с которыми люди взаимодействуют ежедневно. Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет. В список, в частности, вошли планшет iPad, электронные наручные часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods.

До появления iPad в 2010 году идея «планшетного компьютера» в основном сводилась к научно-фантастическим фильмам и громоздким монстрам, соседствующим с ноутбуком, с непонятным программным обеспечением. Apple iPad задал тон для следующего десятилетия портативных устройств.

По мнению журнала, звания лучших гаджетов 2010-х годов также заслужили электромобильTesla Model S, одноплатный компьютер размером с банковскую карту Raspberry Pi, цифровой медиаплеер Google Chromecast, квадрокоптер DJI Phantom, смарт-динамик Amazon Echo, игровая консоль Nintendo Switch и контроллер Xbox Adaptive Controller.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#ipad #apple watch #гаджеты #airpods

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...