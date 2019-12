Планшет iPad признали одним из лучших гаджетов уходящего десятилетия

Каждый гаджет рассказывает историю о новом образе мышления и о технологиях, с которыми люди взаимодействуют ежедневно. Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет. В список, в частности, вошли планшет iPad, электронные наручные часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods.

До появления iPad в 2010 году идея «планшетного компьютера» в основном сводилась к научно-фантастическим фильмам и громоздким монстрам, соседствующим с ноутбуком, с непонятным программным обеспечением. Apple iPad задал тон для следующего десятилетия портативных устройств.

По мнению журнала, звания лучших гаджетов 2010-х годов также заслужили электромобильTesla Model S, одноплатный компьютер размером с банковскую карту Raspberry Pi, цифровой медиаплеер Google Chromecast, квадрокоптер DJI Phantom, смарт-динамик Amazon Echo, игровая консоль Nintendo Switch и контроллер Xbox Adaptive Controller.

#Xbox Adaptive Controller named in Times "The 10 Best Gadgets of the 2010s" list. #XboxOne https://t.co/sWbVB6jh7s