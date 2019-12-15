Эксперт пророчит саудитам проблемы от сделки с США, ворующими нефть в Сирии

Компания Saudi Aramco намерена инвестировать в сирийские нефтяные месторождения по заказу Соединенных Штатов, это может обернуться серьезными проблемами для саудитов. В этом убежден член экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая является одной из самых крупных в мире, планирует спонсировать разработку нефти на территории провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. По данным новостного агентства DeirEzzor24, представители Эр-Рияда уже посетили месторождение «Аль-Омар», которое находится на оккупированной американцами и курдскими боевиками территории Заевфратья.

Известно, что инвестиции будут поступать через контракт, который компания подписала с руководством США. Фактически Штаты, оккупировавшие часть сирийских территорий, привлекли для финансирования страну, которая с момента переворота в 2011 году выступает против законного правительства Сирии в Дамаске. Соответственно устанавливать какие-либо взаимоотношения с законной властью Сирии Saudi Aramco не собирается. Информационное агентство «Экономика Сегодня» побеседовало с Александром Перенджиевым на тему нового сотрудничества по разделу сирийской нефти.

«Говорить о том, что подобная схема противоречит всем базовым нормам международного права, на мой взгляд, излишне. Мы видим очень интересную финансовую схему, которую проворачивает Вашингтон. На мой взгляд, саудитов в нее втягивают против их воли. Этим Штаты добиваются сразу нескольких целей. Первая – повысить рентабельность сирийских месторождений, ведь за многие годы войны добывающая инфраструктура сильно пострадала», — объяснил Перенджиев.

Эксперт добавил, что представители из Саудовской Аравии настроят инфраструктуру добычи и разыщут новые месторождения на оккупированной территории. Такое поведение Вашингтона, по его мнению, очевидно демонстрирует, что американцы не планируют уходить с оккупированных территорий.

Немногим ранее на месторождении «Аль-Омар» встретились шейхи арабских племен и полевые командиры курдских бандформирований. Арабские представители заявили, что хотят направить часть доходов от незаконной продажи нефти на нужды местных жителей, но получили отказ. Курдские радикалы только предложили шейхам взятку.

Несмотря на целый ряд мирных процессов, протекающих в Сирии, на ее территории продолжают действовать курдские боевики в качестве дестабилизирующей силы. Меморандум, который заключили Россия и Турция в Сочи помог улучшить положение дел и очистить от бандформирований приграничную зону и создать 30-километровую зону безопасности. Тем не менее вооруженные радикалы продолжают свои разрушительные действия при поддержке США, сохраняя за собой месторождения. Турецкая сторона официально признала их террористами.

«Мы видим, что США подставляют Saudi Aramco, которая выполнит "грязную работу" для Вашингтона в Сирии. Саудиты вложат свои средства в модернизацию нефтедобывающей инфраструктуры и, предположительно, будут делить прибыли с компаниями США от сирийской нефти. Но если проамериканские силы оттуда выбьют сирийская или турецкая армия, а возможно, они уйдут под влиянием других факторов, Saudi Aramco останется крайней», — добавил эксперт.

Также специалист заявил, что американская сторона пытается переложить все экономические и политические риски на арабских партнеров. Если США потеряют контроль на оккупированными месторождениями, по его мнению, Саудовская Аравия потеряет вложения и может остаться виноватой в грабеже ресурсов, которые в реальности добывали они.

На прошедшей неделе глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что военная операция «Источник мира» на севере Сирии продолжится. Такая его позиция объяснима, ведь курдские бандформирования представляют угрозу для национальной безопасности Турции. В то же время Вашингтон продолжает поддерживать курдских радикалов.

«Вашингтон явно намерен использовать курдских боевиков для "охраны" месторождений, когда на них будет работать Saudi Aramco. Для Турции это будет означать, что курдские банды лишь укрепляют свои позиции и получают дополнительные возможности усилить свой боевой и политический потенциал. То есть угроза интересам Анкары будет лишь расти. Для Эрдогана это очень весомый повод возобновить военные действия против курдских боевиков, сокращая их зону влияния и боевой потенциал», — отметил Перенджиев.

Федеральное агентство новостей в своей недавней серии материалов о Сирии привело доказательства того, что США оказывают помощь курдским боевикам на сирийской территории, а также незаконно сбывают ее ресурсы. Первая часть серии была посвящена связям либерального журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами запрещенной на территории России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Третий материал серии рассказывает, каких успехов добились россияне в восстановлении мирной жизни в Сирии.