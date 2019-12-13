Пушков назвал предложение Зеленского о контроле границы «убийством» Минских соглашений

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского передать украинским военным контроль над украинско-российской границей до проведения выборов в Донбассе.

На своей странице в Twitter член Совфеда отметил, что эти действия могут стать плачевными для процесса деэскалации конфликта на востоке Украины.

Пушков заявил, что передача под контроль Украины государственной границы в Донбассе убьет Минские соглашения. По его словам, после этого сразу же в регион ринутся батальоны и начнется удушение ДНР и ЛНР. Сенатор заявил, что в итоге «нормандский формат» будет отброшен Киевом за ненадобностью.

Также Пушков отметил, что нынешнее состояние границы между Украиной и Россией является гарантией урегулирования конфликта в Донбассе и безопасности жителей региона.