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5:11   13 Декабря 2019
Весь мир

Пушков назвал предложение Зеленского о контроле границы «убийством» Минских соглашений

Пушков назвал предложение Зеленского о контроле границы «убийством» Минских соглашений

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского передать украинским военным контроль над украинско-российской границей до проведения выборов в Донбассе.

На своей странице в Twitter член Совфеда отметил, что эти действия могут стать плачевными для процесса деэскалации конфликта на востоке Украины.

Пушков заявил, что передача под контроль Украины государственной границы в Донбассе убьет Минские соглашения. По его словам, после этого сразу же в регион ринутся батальоны и начнется удушение ДНР и ЛНР. Сенатор заявил, что в итоге «нормандский формат» будет отброшен Киевом за ненадобностью.

Также Пушков отметил, что нынешнее состояние границы между Украиной и Россией является гарантией урегулирования конфликта в Донбассе и безопасности жителей региона.

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Автор: Олег Королев
#пушков #минские соглашения #зеленский

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