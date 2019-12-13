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 Глава Евросовета Мишель подтвердил продление антироссийских санкций на полгода

Глава Евросовета Мишель подтвердил продление антироссийских санкций на полгода
4:47   13 Декабря 2019
Весь мир

Глава Евросовета Мишель подтвердил продление антироссийских санкций на полгода

Глава Евросовета Мишель подтвердил продление антироссийских санкций на полгода

Глава Евросовета Марль Мишель официально подтвердил продление ЕС за полгода экономических санкций против РФ.

Мишель рассказал, что на встрече лидеров стран-членов ЕС после «нормандского саммита» в Париже с докладом выступили Франция и Германия. Отмечается, что при обмене мнениями по ситуации в регионе между сторонами было принято решение о продлении санкций на шестимесячный срок.

Глава Евросовета отметил, что Евросоюз считает выполнение Минских соглашений чрезвычайно важным пунктом, в отношении которого страны-члены ЕС будут «очень внимательны».

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщало, что лидеры стран-членов ЕС на саммите в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ.

В чевтерг еврокомиссар по торговле Фил Хоган заявил, что Евросоюз выступает против санкций в отношении «Северного потока — 2», как и против санкций в отношении любых компаний из стран  ЕС, которые ведут законный бизнес.

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Автор: Олег Королев
#евросоюз #санкции против россии

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