Глава Евросовета Мишель подтвердил продление антироссийских санкций на полгода

Глава Евросовета Марль Мишель официально подтвердил продление ЕС за полгода экономических санкций против РФ.

Мишель рассказал, что на встрече лидеров стран-членов ЕС после «нормандского саммита» в Париже с докладом выступили Франция и Германия. Отмечается, что при обмене мнениями по ситуации в регионе между сторонами было принято решение о продлении санкций на шестимесячный срок.

Глава Евросовета отметил, что Евросоюз считает выполнение Минских соглашений чрезвычайно важным пунктом, в отношении которого страны-члены ЕС будут «очень внимательны».

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщало, что лидеры стран-членов ЕС на саммите в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ.

В чевтерг еврокомиссар по торговле Фил Хоган заявил, что Евросоюз выступает против санкций в отношении «Северного потока — 2», как и против санкций в отношении любых компаний из стран ЕС, которые ведут законный бизнес.