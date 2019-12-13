Зеленский рассказал о плане постройки стены в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский назвал идею строительства стены на востоке Украины «последним планом».

Ранее помощник Зеленского Андрей Ермак заявил, что на случай продвижения в рамках «нормандского саммита», у Киева есть запасной план, который заключается в постройке на линии соприкосновения в Донбассе стены, которая изолирует неподконтрольные украинским властям территории.

Зеленский заявил, что подобный план является «последней буквой». он отметил, что не хотел бы применять его, поскольку стена уже есть.

«Нам необходимо решать, как вернуть людей, их ментальность, ум, понимание, что они украинцы», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что пять лет стрелять и терять украинцев Киев не намерен.

Также он заявил, что если стену на линии разграничения все же построят, то Донбасс станет «другой страной», вследствие чего каких-либо социальных выплат с украинской стороны гражданам ожидать не стоит.