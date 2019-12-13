Петербург вновь ненадолго присыпало снегом

Коммунальные службы Петербурга работали в четверг вечером после обильного снегопада.

Поздно вечером 12 декабря в Северной столице вновь выпал снег, украсив город. Однако, уже к полуночи свежевыпавший снег уже растаял.

Коммунальные службы не успели в полной мере взяться за уборку, поскольку снег быстро растаял. В ночь на пятницу на улицах и тротуарах жители не увидят сугробов Фотографии ночной зимней сказки публикуют «Невские новости».

Однако, несмотря на это, коммунальные службы города не бездействовали, положившись на погоду. На многих улицах города работала снегоуборочная техника. В частности, уборочные бригады были замечены на площади Калинина в Калининском районе города.

Ранее сообщалось, что до конца года Курортный район Петербурга получит дополнительную технику для зимней уборки улиц. Сейчас на балансе предприятия, обслуживающего территорию, числится 218 единиц техники, в том числе 123 — для уборки дорог.