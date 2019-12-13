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2:57   13 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский ответил на слова Путина о газовом контракте

Зеленский ответил на слова Путина о газовом контракте

Украинский президент Владимир Зеленский ответил на фразу российского лидера Владимира Путина о газе.

В понедельник на пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате» Путин, говорят о перспективах заключения нового контракта с Украиной на газовый транзит, процитировал детский стих: «А у нас в квартире газ, а у вас?... И у вас есть, и будет». Также он вновь напомнил, что Россия готова поставлять газ на Украину напрямую, что снизит цену для потребителя на 25 процентов.

«А у нас газопровод. И в этом баланс», — заявил Зеленский в среду в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Также он выразил уверенность в продлении контракта на газовый транзит из РФ в Евросоюз по территории Украины в 2020 году. Зеленский отметил, что Киев настаивает на подписании десятилетнего соглашения. Также он добавил, что контракт будет основываться только на экономических интересах сторон, а не на политике.

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Автор: Олег Королев
#россия #газ #зеленский

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