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Главы стран-членов ЕС договорились о продлении санкций против России, сообщают СМИ
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 Главы стран-членов ЕС договорились о продлении санкций против России, сообщают СМИ

Главы стран-членов ЕС договорились о продлении санкций против России, сообщают СМИ
2:26   13 Декабря 2019
Весь мир

Главы стран-членов ЕС договорились о продлении санкций против России, сообщают СМИ

Главы стран-членов ЕС договорились о продлении санкций против России, сообщают СМИ

Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Евросовете.

Знакомый с ходом переговоров собеседник агентства сообщил, что лидеры отложили дискуссии по климатическому соглашению и перешли к другим вопросам, среди которых была ситуация вокруг ограничительных мер против России. Источник отметил, что санкции против РФ были продлены.

Отношения РФ и стран Запада ухудшились в связи с ситуацией вокруг Украины и воссоединения Крыма с Россией. Запад, обвиняя Россию во вмешательстве, ввел санкции. Москва приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение. Российская сторона неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом Минских соглашений. За последнее время в странах Евросоюза среди политиков и экспертов все чаще звучит мнение о необходимости отмены санкций.

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Автор: Олег Королев
#евросоюз #антироссийские санкции

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