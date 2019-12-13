Сочинский меморандум России и Турции разобщил курдских боевиков, заявил эксперт

Российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган «сверили часы» по ситуации в Сирии на встрече в Сочи. Об этом заявил ФБА «Экономика сегодня» военный эксперт Борис Рожин.

По его мнению, меморандум ситуативно отразил нынешние цели России и Турции в процессе мирного урегулирования. Он отметил, что Москва дипломатическим путем, а Анкара угрозами воздействовали на курдских боевиков, чтобы те отвели вооруженные подразделения из приграничной зоны. Однако, отряды курдских боевиков до сих пор не были выведены, поскольку Турция ведет с ними боевые действия.

Эксперт уверен, что постепенно заявленные Анкарой и Москвой цели все равно реализуются, причем не только на границе Сирии и Турции, но и в городах в районе стратегической трассы М4. Сейчас там идет развертывание сил российской военной полиции, которые обеспечивают перемирие.

Рожин заявил, что основной целью меморандума является курдский «проект», который финансировали, создали и использовали США. После этого курдским боевикам придется так или иначе договариваться с Дамаском о своем месте в послевоенной ситуации. Эксперт считает, что Эрдоган за счет этого сможет поднять свой рейтинг, тогда как Россия максимально снизить влияние США в Сирии за счет укрепления позиций президента Башара Асада.

По мнению собеседника агентства, разобщенность курдских боевиков помогает в реализации данных целей. Одни готовы на переговоры с властями Сирии, другие продолжают питать иллюзии по поводу помощи США в создании автономии, третьи просто зарабатывают деньги. Рожин подчеркнул, что Россия и Дамаск работают с договороспособной их частью, тогда как Турция оружием «обрисовывает печальные перспективы» недоговороспособным.