США снабжают курдских боевиков в Сирии оружием, заявил турецкий политик

Все операции Турции против курдов-боевиков в Сирии проходят при стратегическом сотрудничестве с Россией. Об этом рассказал глава турецкой Ассоциации евразийских правительств, доверенное лицо замруководителя генеральной дирекции безопасности Турции Хасан Дженгиз.

В интервью «Политэксперту» он заявил, что для Турции проведение операции в Сирии - вопрос собственной безопасности. По его словам, внутри страны действуют курдские вооруженные группировки, имеющие в том числе тяжелую артиллерию, получаемую от США.

Дженгиз отметил, что американцы являются союзниками США только на словах. Он заявил, что на деле они поддерживают боевиков, которые угрожают безопасности Турции.

Эксперт заявил, что на турецкой границе реализуется план по созданию «Большого Ближнего Востока», который был озвучен США в начале нулевых годов и предполагает под собой передел сфер влияния. Кроме того, проект предусматривает создания нового государства - Курдистана, который включит в себя земли Турции, Сирии и Ирака.

По мнению Дженгиза, данный проект выгоден в первую очередь «американским атлантистам и группе сионистов», которые подогревают противостояние в регионе. По его словам, равновесие удается сохранить благодаря диалогу России и Турции. Политик отметил, что противников раздражает, что Тегеран, Москва и Анкара действуют сообща.

Эксперт заявил, что при создании курдского государства соперники Турции не беспокоятся о самих курда. По его мнению, независимость Курдистана выгодна только Израилю.

Также Дженгиз заявил, что, несмотря на давление третьих игроков, Турция хочет сохранять дружеские отношения с Россией и укреплять их на фоне глобальной перестройки миропорядка.

22 октября президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум по Сирии. Документ предполагает совместное патрулирование зоны безопасности, где турецкая сторона проводила антитеррористическую операцию «Источник мира» против вооруженных бандформирований курдов.