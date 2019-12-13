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Зеленский рассказал, что понял на встрече в Париже

Зеленский рассказал, что понял на встрече в Париже

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1:04   13 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский рассказал, что понял на встрече в Париже

Зеленский рассказал, что понял на встрече в Париже

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Париже он понял, что диалог начался.

Итогом первого саммита в «нормандском формате» за последние несколько лет стало совместное коммюнике. Кроме того, лидеры Франции, Германии, России и Украины договорились о повторной встрече через четыре месяца.

Зеленский в эфире украинского телевидения отметил, что диалог между Украиной и Россией начался, стороны могут договориться. По его словам, это произойдет не скоро, но рано или поздно это все равно случится.

«Война на Украине, к сожалению, это наша земля, наши люди. Это сильная позиция», — заявил он.

Также он отметил, что пожал Путину руку, потому что без этого невозможно начинать диалога.

Ранее Владмир Зеленский выступил за изменение Минских соглашений,

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Автор: Олег Королев
#минские соглашения #нормандский формат #зеленский

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