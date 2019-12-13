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0:48   13 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский вновь выступил за изменение Минских соглашений

Зеленский вновь выступил за изменение Минских соглашений

Украинский президент Владимир Зеленский призвал поменять Минские соглашения в вопросе контроля над границей.

Ранее официальный представитель Украины в политической подгруппе Алексей Резников сообщил, что Украина до следующего «нормандского саммита» подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию ситуации в Донбассе. Представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов отметил, что данная провокация может осложнить ситуацию. Российский лидер Владимир Путин на саммите в Париже отмечал, что переписывать минские соглашения нельзя, поскольку все пункты в нем увязаны, из-за чего есть риск потерять весь прогресс.

Зеленский в эфире украинского телевидения напомнил, что со времени принятия Минских соглашений прошло уже четыре года. Он отметил, что в киевские власти понимают, что не являются командой, которая его подписывала, однако как власть они обязаны выполнять условия, на которые пошла власть в те времена.

Президент Украины выразил уверенность, что все же киевские власти могут поменять некоторые условия. Он заявил, что передача украинской государственной границы под контроль Киева не соответствует позиции его команды.

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Автор: Олег Королев
#минские соглашения #нормандский формат #зеленский

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