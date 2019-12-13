Курдские боевики подорвали автомобиль на севере сирийской провинции Алеппо

Вооруженные формирования курдов подозреваются в минировании автомобиля протурецких сил на севере сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

На севере провинции вновь прогремел взрыв. По данным Сирийской обсерватории по права человека (SOHR) в занятом турецкими военными и их союзниками городе Аль-Баб был взорван автомобиль с самодельной бомбой. Машина принадлежала одному из членов протурецкого ополчения.

По данным источника, место теракта было оцеплено. В результате инцидента пострадал один человек, информации о других пострадавших не поступало. Сейчас Алеппо прочесывают протурецкие отряды. В организации атаки подозреваются курдские боевики из «Освободительных сил Африна», которые действуют на севере Алеппо.

В провинции Ракка была пресечена контрабанда оружия боевиками ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) на востоке Сирии. В операции также приняли участие курдские боевик из числа Демократических сил Сирии» (SDF).