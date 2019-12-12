- Пять мирных сирийцев и шестеро военных погибли под обстрелами боевиков в Идлибе

Обстрелы, которые боевики ведут по населенным пунктам в сирийской Идлибской зоне деэскалации привели к тому, что за минувший месяц были убиты пять мирных жителей и шестеро военных.

Об этом в четверг сообщает Федеральное агентство новостей, со ссылкой на информационный бюллетень российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Как отмечается в бюллетене, только за минувшие сутки там было зафиксировано 27 обстрелов. В провинции Алеппо обстрелам подверглись населенные пункты Биньямин, Алеппо, Сабикия и Маканис-эд-Дувайри, в провинции Латакия - Айн-эль-Ашра, Мамухия, Мукатталь, Нахшебба, Сараф, Сафсафа, Тардин и Хамрат, в провинции Хама - Кара-Джурн, Карутия, Хуайз и Эль-Харука, а в провинции Идлиб – Срудж, Суккория, Телль-эт-Турки и Хан-Шейхун.

Всего же с 1 декабря боевики более 400 раз обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама, а также позиции сирийской правительственной армии.

Как отмечают в ЦПВС, для нанесения ударов боевики активно используют беспилотные летательные аппараты. Подразделения САА с 1 по 12 декабря сбили четыре беспилотника с ударной боевой нагрузкой, запущенные боевиками в направлении позиций правительственных сил.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало масштабное расследование в нескольких частях, рассказывающее о происходящих в Сирии событиях. В первой части говорилось о связях сотрудника «Новой газеты», либерального журналиста Дениса Короткова с запрещенной в России террористической группировкой ИГ*, которой он сливал информацию о российских военнослужащих, выполняющих в Сирии боевую задачу3. При этом от террористов Коротков получал информацию о ходе боевых действий, которую затем по заданию беглого олигарха Михаила Ходорковского использовал в своих псевдорасследованиях.

Во второй части расследования ФАН говорится о роли США в создании, финансировании и поддержке группировки ИГ*, при этом приводятся эксклюзивные доказательства того, что именно Вашингтон создавал и продолжает финансировать крупнейшую международную террористическую группировку.

В третьей части расследования ФАН рассказал о том, какую помощь в борьбе с терроризмом Сирии оказала Россия. Также в материале рассказывается о героизме российских солдат, воюющих в САР против террористов.

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