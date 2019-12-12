Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи

Маршал Халифа Хафтар отдал Ливийской Национальной армии (ЛНА) приказ начать решительное наступление на Триполи и освободить ливийскую столицу.

Об этом в четверг вечером сообщает телеканал Al-Arabiya, отмечая, что командующий ЛНА призвал боевиков, воюющих на противоположной стороне, оставаться в своих домах, пообещав им в этом случае гарантии безопасности.

После того, как в 2011 году в Ливии был свергнут и убит глава государства Мауммар Каддафи, страна утратила единство и в ней установилось двоевластие. На западе Ливии в Триполи правит созданное при поддержке Евросоюза и ООН так называемое Правительство национального согласия (ПНС), возглавляемое Файезом Сарраджем и сотрудничающее с рядом террористических организаций, в том числе с запрещенными в России ИГ*, «Аль-Каидой»** и «Братьями-мусульманами». В то же время востоком страны управляет избранный ливийцами парламент, который сотрудничает с Ливийской национальной армией.

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