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Макрон и Меркель не согласны друг с другом по вопросу безопасности атомной энергетики

Макрон и Меркель не согласны друг с другом по вопросу безопасности атомной энергетики

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22:33   12 Декабря 2019
Весь мир

Макрон и Меркель не согласны друг с другом по вопросу безопасности атомной энергетики

Макрон и Меркель не согласны друг с другом по вопросу безопасности атомной энергетики

Позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросу безопасности атомной энергетики, высказанные в ходе обсуждения стратегии ЕС по климату, оказались противоположными.

Об этом в четверг вечером сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на собственный источник в одной из делегаций на полях саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС в Брюсселе.

«Французский президент утверждает, что атом является углеродно-нейтральным источником энергии и что каждая страна должна быть свободна в своем выборе относительно этого вопроса, — рассказал источник. — Чехия также выступает за признание атома безопасным источником, в то время как Германия, Люксембург и Австрия — против».

В ходе нынешнего саммита ЕС тема климата является одной из основных. Европейские лидеры пытаются найти точки соприкосновения и согласовать стратегию по климату, однако, как сообщают источники, консенсуса достичь пока не удается.

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Автор: Александр Люблинский
#евросоюз #меркель #политика #весь мир #макрон #саммит ес #атомная энергетика

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