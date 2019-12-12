Джонсона беспокоит высокая явка среди последователей оппозиции

Британский премьер-министр Борис Джонсон обеспокоен высокой явкой сторонников оппозиции, то есть лейбористов, на выборах в королевстве, следует из письма его авторства.

Оглавление документа гласит: «Явка у лейбористов высока». Его распространила Консервативная партия в своих кругах. Джонсон спрашивает, проголосовали ли друзья и семья адресата.

«Наши команды на местах сообщают о большой явке сторонников лейбористов… Завтра утром лидер страны войдет в резиденцию на Даунинг-стрит и начнет реализовывать свою политику. Этим лидером буду либо я, либо Джереми Корбин», — уверен премьер.

Напомним, что в Великобритании 12 декабря проходят всеобщие выборы, которые стали итогом политического кризиса из-за Brexit. Закрытие участков для голосования произойдет в 22.00 по местному времени, 01.00 13 декабря по московскому.

Стоит отметить, что консерваторы намерены «развестись» с Европейским союзом 31 января. Либерал-демократы хотят сохранить членство в организации, а лейбористы настроены на проведение нового референдума. Судьба Британии зависит от результатов голосования. Согласно последним опросам, первых поддерживает почти половина британцев, вторых — 13 процентов, а третьих — 31 процент.