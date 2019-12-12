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В Киеве решили переименовать сквер в честь журналиста Павла Шеремета

В Киеве решили переименовать сквер в честь журналиста Павла Шеремета

 Лукашевич заявил о необходимости законодательно закрепить «формулу Штайнмайера»

Лукашевич заявил о необходимости законодательно закрепить «формулу Штайнмайера»
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 Пять мирных сирийцев и шестеро военных погибли под обстрелами боевиков в Идлибе

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22:55   12 Декабря 2019
Весь мир

Джонсона беспокоит высокая явка среди последователей оппозиции

Джонсона беспокоит высокая явка среди последователей оппозиции

Британский премьер-министр Борис Джонсон обеспокоен высокой явкой сторонников оппозиции, то есть лейбористов, на выборах в королевстве, следует из письма его авторства.

Оглавление документа гласит: «Явка у лейбористов высока». Его распространила Консервативная партия в своих кругах. Джонсон спрашивает, проголосовали ли друзья и семья адресата.

«Наши команды на местах сообщают о большой явке сторонников лейбористов… Завтра утром лидер страны войдет в резиденцию на Даунинг-стрит и начнет реализовывать свою политику. Этим лидером буду либо я, либо Джереми Корбин», — уверен премьер.

Напомним, что в Великобритании 12 декабря проходят всеобщие выборы, которые стали итогом политического кризиса из-за Brexit. Закрытие участков для голосования произойдет в 22.00 по местному времени, 01.00 13 декабря по московскому.

Джонсона беспокоит высокая явка среди последователей оппозиции

Стоит отметить, что консерваторы намерены «развестись» с Европейским союзом 31 января. Либерал-демократы хотят сохранить членство в организации, а лейбористы настроены на проведение нового референдума. Судьба Британии зависит от результатов голосования. Согласно последним опросам, первых поддерживает почти половина британцев, вторых — 13 процентов, а третьих — 31 процент.

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Автор: Анна Манц
#brexit #выборы #британия #джонсон

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