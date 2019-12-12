Центр по примирению враждующих сторон предупредил о подготовке «Белыми касками» новой провокации

Боевики в сирийской провинции Идлиб совместно с «Белыми касками» готовят провокации с использованием отравляющих веществ. Об этом сообщил в четверг руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«По информации, поступившей в российский Центр по примирению, в Идлибской зоне деэскалации боевиками группировок «Ахрар-аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» готовятся новые провокации с использованием отравляющих веществ», — рассказал он.

В ЦПВС отметили, что исценировки будут снимать на видео для распространения в интернете, а также для публикаций в ближневосточных и западных СМИ с обвинениями сирийских правительственных сил в использовании химического оружия против мирных граждан и нанесении неизбирательных ударов.

«Целью провокаций является подготовка фото- и видеоматериалов для распространения в интернет-ресурсах, ближневосточных и западных СМИ публикаций с обвинениями в адрес сирийских правительственных сил об использовании химического оружия против мирных граждан и нанесении неизбирательных ударов», — сообщили в Центре по примирению.

Несмотря на то, что под присмотром Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Сирия ликвидировала все химоружие, а Дамаск заявил, что ни разу не использовал его против гражданских, западные страны все еще обвиняют Дамаск в использовании химоружия.

Весной ОЗХО заявила, что при нападении на сирийскую Думу, баллоны с хлором были сброшены с неба. Однако позже эксперт Ян Хендерсон выяснил, что баллоны подложили, а не сбросили с неба.

Некоторые страны, а также псевдогуманитарные «Белые каски» ообвинили в инциденте ВС Сирии и даже представили в качестве доказательства видео, на котором они якобы спасают жителей Думы и детей от химической атаки.

Постановочные видео «Белых касок» уже дважды провоцировали удар США по Сирии.

Савченко отметил, что в Идлибской зоне деэскалации все еще продолжаются вооруженные нападения, несмотря на режим прекращения огня. За последние сутки зафиксированы обстрелы в населенном пункте Руейсет-Искандер провинции Латакия и населенном пункте Телль-Марак провинции Хама, где трое военнослужащие погибли и четверо получили ранения.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало цикл материалов, посвященных обстановке в Сирии.

В первой части материалов о Сирии ФАН рассказывало о сотрудничестве журналиста Дениса Короткова с террористами ИГ, во второй части – о сотрудничестве США с боевиками ИГ. В третьей публикации журналисты ФАН рассказали, почему сирийские террористы боятся россиян.