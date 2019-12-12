Тобрук призвал ООН не признавать сделку Турции и террористов ПНС Ливии

Парламент Ливии обратился в ООН из-за заключенного между Турцией и террористами ПНС Ливии соглашения, сообщил глава Комитета по иностранным делам ливийской палаты представителей Юсеф аль-Акури 12 декабря.

«Комитет официально обратился в ООН через свою миссию с просьбой не принимать документы соглашений по безопасности и морским зонам, которые были подписаны между ПНС и турецкой стороной», — рассказал дипломат в комментарии РИА Новости.

Кроме этого, парламент попросил Лигу арабских государств (ЛАГ) держать ситуацию на контроле.

28 ноября турецкий глава Тайип Эрдоган и глава так называемого ПНС Ливии Файез Саррадж заключили договор о морских границах в Средиземном море и о военной помощи. Это событие вызвало волну резкой критики. Так, египетское правительство усомнилось в законности документа и призвало мирное сообщество повлиять на бандитское ПНС Ливии, которое только мешает мирному урегулированию в африканском государстве.

С Египтом согласился ряд стран, в частности власти Кипра и Греции. Последние отметили, что Анкара нарушила международное право, а договор — это провокация. Афины же хотят потребовать от участников НАТО осудить Турцию и ответить на ее шаг.

Ранее член ПНС признал, что меморандум нарушает международное и морское право.

С 2011 года, когда западными силами был свергнут ливийский правитель Муаммар Каддафи, африканская страна оказалась расколотой. Западную часть Ливии контролирует так называемое Правительство национального согласия (ПНС). Его члены — выходцы из террористических группировок «Аль-Каида»*, «Братья-мусульмане»* и «Исламское государство»*. При этом, ПНС Ливии считают легитимным всего 12 стран-участников ООН.

Очистить страну от террористов призвана операция Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Она началась в 2014 году, а с апреля 2019 года идет этап по освобождению Триполи.

* «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» — террористические организации, запрещены на территории России.