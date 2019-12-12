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22:19   12 Декабря 2019
Весь мир

США признали геноцид армян 1915 года

США признали геноцид армян 1915 года

Сенат США в четверг единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года.

«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», – заявил сенатор США Тед Круз.

Сенатор Боб Мендес ранее уже представлял резолюцию о геноциде армян несколько раз, но ее блокировали другие сенаторы.

«Сенатор Пердью возражал из-за опасений, что принятие резолюции поставит под угрозу деликатные переговоры, проходящие в регионе с Турцией и другими союзниками», – передал слова Пердью его представитель.

Ранее сенатом США была принята резолюция о признании геноцида армян в Османской империи. Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган раскритиковал это решение. По его словам, судить о таких давних событиях должны историки, а не политики.

Турция традиционно отказывается признать геноцид армян и остро реагирует на критику по этому вопросу. Анкара уверяет, что в ходе событий 1915 года их жертвами становились и армяне, и турки. Более того, Турция призывает создать международный комитет историков, чтобы объективно подходить к событиям Первой мировой войны.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #турция #армения #геноцид армян

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