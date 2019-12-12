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22:13   12 Декабря 2019
Весь мир

Россия и Парагвай подписали соглашение о таможенном сотрудничестве

Россия и Парагвай подписали соглашение о таможенном сотрудничестве

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщает о заключении соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах между Россией и Парагваем.

Как сообщается на сайте ведомства, соглашение между российским и парагвайским правительством было подписано в городе Асунсьон 10 декабря. Подписи под документом поставили замглавы ФТС России Владимир Ивин и директор парагвайского Национального таможенного управления Хулио Фернандез.

«Соглашение является первым российско-парагвайским договором правительственного уровня и закладывает правовую базу для будущего взаимодействия таможенных органов двух стран», — отмечается на сайте ФТС России.

Подписанное соглашение открывает двум странам широкие возможности для взаимодействия по целому ряду направлений, в частности, по борьбе с контрафактом, контрабандой и другими видами таможенных нарушений, по реализации совместных мер, направленных на упрощение таможенных формальностей в двусторонней торговле, по обмену данными о товарах, перемещаемых через границу, по взаимопомощи в вопросах взимания таможенных платежей, управлению рисками, обучению кадров и повышению квалификации, а также по обмену и анализу данных таможенной статистики.

Также, как отмечается на сайте ведомства, Россия и Парагвай запланировали на предстоящий год ряд совместных мероприятий по упрощению таможенных процедур и развитию взаимной торговли.

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Автор: Александр Люблинский
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