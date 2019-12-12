Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Новым героем проекта «Патриот» стал Александр Шохин

Новым героем проекта «Патриот» стал Александр Шохин

 Газ взорвался в жилом доме в Дагестане, пострадали четыре человека

Газ взорвался в жилом доме в Дагестане, пострадали четыре человека
В Киеве решили переименовать сквер в честь журналиста Павла Шеремета

В Киеве решили переименовать сквер в честь журналиста Павла Шеремета

 Лукашевич заявил о необходимости законодательно закрепить «формулу Штайнмайера»

Лукашевич заявил о необходимости законодательно закрепить «формулу Штайнмайера»
Макрон и Меркель не согласны друг с другом по вопросу безопасности атомной энергетики

Макрон и Меркель не согласны друг с другом по вопросу безопасности атомной энергетики

 Тобрук призвал ООН не признавать сделку Турции и террористов ПНС Ливии

Тобрук призвал ООН не признавать сделку Турции и террористов ПНС Ливии
Новым героем проекта «Патриот» стал Александр Шохин

Новым героем проекта «Патриот» стал Александр Шохин

 Газ взорвался в жилом доме в Дагестане, пострадали четыре человека

Газ взорвался в жилом доме в Дагестане, пострадали четыре человека
В Киеве решили переименовать сквер в честь журналиста Павла Шеремета

В Киеве решили переименовать сквер в честь журналиста Павла Шеремета

 Лукашевич заявил о необходимости законодательно закрепить «формулу Штайнмайера»

Лукашевич заявил о необходимости законодательно закрепить «формулу Штайнмайера»
Макрон и Меркель не согласны друг с другом по вопросу безопасности атомной энергетики

Макрон и Меркель не согласны друг с другом по вопросу безопасности атомной энергетики

 Тобрук призвал ООН не признавать сделку Турции и террористов ПНС Ливии

Тобрук призвал ООН не признавать сделку Турции и террористов ПНС Ливии
21:54   12 Декабря 2019
Весь мир

Новую инновационную соцсеть намерены создать в Twitter

Новую инновационную соцсеть намерены создать в Twitter

Генеральный директор сети микроблогов Twitter Джек Дорси рассказал о социальной сети нового поколения, финансированием и разработкой которой они занимаются.

Главным отличием нового портала будет отсутствие централизованности и открытый исходный код. Это позволит пользователям самостоятельно создавать серверы и общаться на них по собственным правилам. Ее разработкой занимается небольшая команда Bluesky благодаря финансированию от Twitter.

«Это [создание соцсети] не произойдет в одночасье. Потребуется много лет, чтобы разработать надежный, масштабируемый и пригодный для использования децентрализованный стандарт для социальных сетей… Наше обязательство состоит в том, чтобы финансировать этот проект сейчас и в будущем», — обозначил Дорси сроки проекта.

Он выразил надежду, что в будущем интернет-пользователи смогут общаться благодаря открытому общему протоколу. Стоит отметить, что подобные ресурсы уже есть, например, Mastodon.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#twitter #соцсети #инновации

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...