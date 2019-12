Новую инновационную соцсеть намерены создать в Twitter

Генеральный директор сети микроблогов Twitter Джек Дорси рассказал о социальной сети нового поколения, финансированием и разработкой которой они занимаются.

Главным отличием нового портала будет отсутствие централизованности и открытый исходный код. Это позволит пользователям самостоятельно создавать серверы и общаться на них по собственным правилам. Ее разработкой занимается небольшая команда Bluesky благодаря финансированию от Twitter.

Он выразил надежду, что в будущем интернет-пользователи смогут общаться благодаря открытому общему протоколу. Стоит отметить, что подобные ресурсы уже есть, например, Mastodon.

Twitter is funding a small independent team of up to five open source architects, engineers, and designers to develop an open and decentralized standard for social media. The goal is for Twitter to ultimately be a client of this standard. ????