Новую инновационную соцсеть намерены создать в Twitter

Генеральный директор сети микроблогов Twitter Джек Дорси рассказал о социальной сети нового поколения, финансированием и разработкой которой они занимаются.

Главным отличием нового портала будет отсутствие централизованности и открытый исходный код. Это позволит пользователям самостоятельно создавать серверы и общаться на них по собственным правилам. Ее разработкой занимается небольшая команда Bluesky благодаря финансированию от Twitter.

«Это [создание соцсети] не произойдет в одночасье. Потребуется много лет, чтобы разработать надежный, масштабируемый и пригодный для использования децентрализованный стандарт для социальных сетей… Наше обязательство состоит в том, чтобы финансировать этот проект сейчас и в будущем», — обозначил Дорси сроки проекта.

Он выразил надежду, что в будущем интернет-пользователи смогут общаться благодаря открытому общему протоколу. Стоит отметить, что подобные ресурсы уже есть, например, Mastodon.