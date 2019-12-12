Газ взорвался в жилом доме в Дагестане, пострадали четыре человека

Взрыв газа прогремел в четверг вечером в жилом двухэтажном доме поселка Винсовхозный в республике Дагестан. Ранения получили четверо жителей дома – двое взрослых и двое детей.

Об этом, ссылаясь на представителя региональных экстренных служб сообщает, РИА Новости.

«В населенном пункте Винсовхозный произошёл взрыв газовоздушной смеси на первом этаже двухэтажного частного жилого дома. Пострадали четыре человека, в том числе двое детей», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пожар, вспыхнувший на месте взрыва, удалось оперативно потушить. Причина взрыва газа в настоящее время выясняется.

Подробностей о состоянии пострадавших не поступало.