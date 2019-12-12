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21:40   12 Декабря 2019
Россия

Новым героем проекта «Патриот» стал Александр Шохин

Новым героем проекта «Патриот» стал Александр Шохин

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Александр Шохин стал новым героем проекта «Патриот» Федерального агентства новостей.  

Шохин возглавляет РСПП с 2006 года, занимаясь защитой прав крупных отечественных предпринимателей как в России, так и за границей, и стараясь снизить налоги для бизнеса в своей стране.

Патриотическую миссию Шохин видит в соблюдении прав предпринимателей и создании условий для бизнеса.

«Когда защита прав собственности будет на должном уровне, возрастет «патриотизм» предпринимателей. Сейчас некоторые из них уходят из российской юрисдикции, потому что в результате кампании по деофшоризации налоговая нагрузка на бизнес повышается, а внеэкономические риски в случае перевода активов в Россию не уменьшаются», – считает Шохин.

Чтобы добиться успеха, нужно быть перфекционистом во всем и при этом стараться всегда помогать стране, уверен Шохин.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #бизнес #общество #шохин

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