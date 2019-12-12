Пушкин станет главным героем рэп-мюзикла

Российская компания «Кинослово» решила поместить русского поэта и классика отечественной литературы Александра Пушкина в мюзикл в стиле хип-хоп. Об этом сообщила пресс-служба организации в Facebook 12 декабря.

Рэп-мюзикл носит рабочее название «Пророк». Ожидается, что премьера состоится в 2021 году. Исполнитель главной роли, актерский состав, а также режиссер проекта еще неизвестны, однако продюсером ленты выступит глава «Кинослова» Петр Ануров.

О жизни поэта расскажут при помощи современного рэпа. Вместе с тем, действие будет происходить в пушкинской России, с соответствующими декорациями и костюмами.

«Мы с огромной любовью и ответственностью начинаем делать этот фильм… Нам кажется, что именно этим языком можно нетривиально и ярко рассказать историю, которая так сильно трогает нас и, надеемся, тронет зрителей», — сказал Ануров.

Напомним, что «Кинослово» ответственно за такие фильмы, как «Духless», «Тренер» и «Серебряные коньки».