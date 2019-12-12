В Киеве решили переименовать сквер в честь журналиста Павла Шеремета

Власти Киева решили назвать сквер в центре столицы в честь убитого журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации Киева.

«В Киеве появится сквер имени журналиста Павла Шеремета, которого убили в столице в июле 2016 года. Так мы почтим память об известном журналисте. Этот человек достоин того, чтобы его именем назвали зеленую зону в столице», – передает пресс-служба слова мэра Киева Виталия Кличко.

Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года - в его автомобиль была заложена бомба. До этого журналист пять лет жил в Киеве, работал в издании «Украинская правда» и на «Радио Вести».

Ранее в МВД Украины заявили, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. Следствие считает, что к убийству причастны как минимум пять человек, в том числе участники операции в Донбассе. Следствие предполагает, что убийство могли совершить с целью расшатывания ситуации в стране.