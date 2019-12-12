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 Пентагон испытал ракету, запрещенную ДРСМД

Пентагон испытал ракету, запрещенную ДРСМД
20:54   12 Декабря 2019
Весь мир

Пентагон испытал ракету, запрещенную ДРСМД

Пентагон испытал ракету, запрещенную ДРСМД

Американские военные провели испытания ракеты средней дальности, которую прежде запрещал Договор о РСМД. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя авиабазы «Ванденберг» 12 декабря.

«Министерство обороны [США] провело летные испытания баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации примерно в 8.30 утра по тихоокеанскому времени сегодня, 12 декабря 2019 года, с базы ВВС "Ванденберг", Калифорния», — уточнил он.

На данный момент Пентагон оценивает результаты, добавил представитель. Стоит отметить, что в августе этого года Пентагон испытывал еще одну ракету, ранее запрещенную договором. Она была одним из вариантов «Томагавка». Тогда результаты испытаний стали основой для разработки последующих вооружений.

Пентагон испытал ракету, запрещенную ДРСМД

20 октября 2018 года президент Штатов Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за «нарушений» со стороны России. 2 февраля он заявил о желании создать новый улучшенный документ с большим количеством участников.

В этот же день российский президент Владимир Путин решил зеркально ответить американской стороне на приостановку договоренностей. К тому же, он распорядился прекратить попытки инициирования переговоров, чтобы дождаться «пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог». Этого не произошло и 3 июля глава РФ подписал указ о приостановке договора.

Пентагон испытал ракету, запрещенную ДРСМД

2 августа действие соглашения официально прекратилось. В российском МИД подчеркнули, что это произошло по инициативе Штатов.

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Автор: Анна Манц
#сша #пентагон #ракета #испытания #дрсмд

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