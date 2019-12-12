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20:54   12 Декабря 2019
Весь мир

Джон Салливан стал новым послом США в России

Джон Салливан стал новым послом США в России

Сенат США утвердил кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на должность посла в РФ. Заседание верхней палаты транслирует канал C-Span.

За Салливана проголосовали более пятидесяти процентов сенаторов.

После голосования сенаторов, указ о назначении подпишет президент США Дональд Трамп.

Салливан пришел в Госдеп в 2017 году. Он является сопредседателем диалога по контртерроризму от США. Салливан сменил на должности посла США в РФ Джона Хантсмана, который объявил о намерении уйти в отставку 3 октября 2019 года.

 

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Автор: Алина Бранцевич
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