Джон Салливан стал новым послом США в России

Сенат США утвердил кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на должность посла в РФ. Заседание верхней палаты транслирует канал C-Span.

За Салливана проголосовали более пятидесяти процентов сенаторов.

После голосования сенаторов, указ о назначении подпишет президент США Дональд Трамп.

Салливан пришел в Госдеп в 2017 году. Он является сопредседателем диалога по контртерроризму от США. Салливан сменил на должности посла США в РФ Джона Хантсмана, который объявил о намерении уйти в отставку 3 октября 2019 года.