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 «Курилка» для пользователей электронных сигарет может появиться в аэропорту Сочи

«Курилка» для пользователей электронных сигарет может появиться в аэропорту Сочи
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20:32   12 Декабря 2019
Россия

«Курилка» для пользователей электронных сигарет может появиться в аэропорту Сочи

«Курилка» для пользователей электронных сигарет может появиться в аэропорту Сочи

Международный аэропорт города Сочи готов оборудовать комнаты для курения, в том числе и для пользователей электронных сигарет, сообщили в пресс-службе воздушной гавани 12 декабря.

«Международный аэропорт Сочи рассмотрит возможность создания курительных комнат в стерильной зоне», — указано в публикации.

Отмечается, что их количество, а также размер помещений будет известен после принятия закона. Аэропорт не намерен взимать плату за их пользование. Более того, руководство готово сделать отдельные «курилки» для пользователей электронных приспособлений, таких как вейпы, IQOS, Glo и прочие. Однако такое решение будет принято только после соответствующего обращения компаний.

«Курилка» для пользователей электронных сигарет может появиться в аэропорту Сочи

Ранее Государственная дума приняла закон о возврате комнат для курения в российские аэропорты. Воздушные гавани Москвы, а также петербургское «Пулково» уже сообщили о готовности оборудовать такие помещения.

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Автор: Анна Манц
#аэропорт #сочи #курение

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