«Курилка» для пользователей электронных сигарет может появиться в аэропорту Сочи

Международный аэропорт города Сочи готов оборудовать комнаты для курения, в том числе и для пользователей электронных сигарет, сообщили в пресс-службе воздушной гавани 12 декабря.

«Международный аэропорт Сочи рассмотрит возможность создания курительных комнат в стерильной зоне», — указано в публикации.

Отмечается, что их количество, а также размер помещений будет известен после принятия закона. Аэропорт не намерен взимать плату за их пользование. Более того, руководство готово сделать отдельные «курилки» для пользователей электронных приспособлений, таких как вейпы, IQOS, Glo и прочие. Однако такое решение будет принято только после соответствующего обращения компаний.

Ранее Государственная дума приняла закон о возврате комнат для курения в российские аэропорты. Воздушные гавани Москвы, а также петербургское «Пулково» уже сообщили о готовности оборудовать такие помещения.