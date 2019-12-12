Слушания по делу долга Киева перед Москвой завершились в Великобритании

Верховный суд Великобритании завершил слушания по делу об украинском долге России на три миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд удалился на обсуждение и обдумывание дела. Сроков вынесения решения судьи не называют», – сообщил юрист российской стороны.

Судебные слушания длились четыре дня. Сообщается, что окончательное решение будет вынесено позже.

Министерство финансов РФ оценило долг Украины перед Россией с учетом начисленных процентов в 4,5 миллиарда долларов. В Минфине уверены, что суд вынесет решение в пользу России.

В 2013 году Россия предоставила Украине три миллиарда долларов. В конце 2015 года Киев перестал выплачивать кредит. В 2017 году Минфин РФ подал в суд на Украину и выиграл дело. Суд обязал украинскую сторону выплатить долг, проценты и пени по нему. Позже Украина обжаловала это решение в апелляционном суде, однако суд отклонил три из четырех оснований для обжалования. Единственным неотклоненным основанием для обжалования Украина назвала якобы давление со стороны России. Суд призвал Украину провести по нему всеобъемлющие разбирательства. В ноябре 2018 года Россия в Верховном суде Великобритании обжаловала такое решение.