Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Слушания по делу долга Киева перед Москвой завершились в Великобритании

Слушания по делу долга Киева перед Москвой завершились в Великобритании

 «Курилка» для пользователей электронных сигарет может появиться в аэропорту Сочи

«Курилка» для пользователей электронных сигарет может появиться в аэропорту Сочи
Лукашевич заявил о необходимости законодательно закрепить «формулу Штайнмайера»

Лукашевич заявил о необходимости законодательно закрепить «формулу Штайнмайера»

 Литва поддержит продление санкций против РФ на саммите ЕС

Литва поддержит продление санкций против РФ на саммите ЕС
Джон Салливан стал новым послом США в России

Джон Салливан стал новым послом США в России

 Пентагон испытал ракету, запрещенную ДРСМД

Пентагон испытал ракету, запрещенную ДРСМД
Слушания по делу долга Киева перед Москвой завершились в Великобритании

Слушания по делу долга Киева перед Москвой завершились в Великобритании

 «Курилка» для пользователей электронных сигарет может появиться в аэропорту Сочи

«Курилка» для пользователей электронных сигарет может появиться в аэропорту Сочи
Лукашевич заявил о необходимости законодательно закрепить «формулу Штайнмайера»

Лукашевич заявил о необходимости законодательно закрепить «формулу Штайнмайера»

 Литва поддержит продление санкций против РФ на саммите ЕС

Литва поддержит продление санкций против РФ на саммите ЕС
Джон Салливан стал новым послом США в России

Джон Салливан стал новым послом США в России

 Пентагон испытал ракету, запрещенную ДРСМД

Пентагон испытал ракету, запрещенную ДРСМД
20:15   12 Декабря 2019
Россия

Выборы в Иркутской области состоятся 13 сентября 2020 года

Выборы в Иркутской области состоятся 13 сентября 2020 года

Член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко назвал дату выборов в Иркутской области в связи с увольнением Сергея Левченко.

«В соответствии со статьей десять федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ» выборы губернатора Иркутской области… пройдут в единый день голосования — 13 сентября 2020 года», — указал он.

Напомним, что ранее стало известно об уходе Левченко с поста регионального босса по собственному желанию. Как сообщал источник «Политики сегодня» в иркутской областной администрации, решение было принято из-за неисполнения обязательств по восстановлению Приангарья после серии паводков. Также свою роль сыграли коррупционные скандалы последнего полугодия.

Выборы в Иркутской области состоятся 13 сентября 2020 года

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что российский лидер Владимир Путин принял отставку теперь уже экс-губернатора. Он также подписал указ, в соответствии с которым заместитель главы МЧС Игорь Кобзев назначен на должность врио губернатора Иркутской области.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#выборы #левченко #цик #иркутская область

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...