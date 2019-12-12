Выборы в Иркутской области состоятся 13 сентября 2020 года

Член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко назвал дату выборов в Иркутской области в связи с увольнением Сергея Левченко.

«В соответствии со статьей десять федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ» выборы губернатора Иркутской области… пройдут в единый день голосования — 13 сентября 2020 года», — указал он.

Напомним, что ранее стало известно об уходе Левченко с поста регионального босса по собственному желанию. Как сообщал источник «Политики сегодня» в иркутской областной администрации, решение было принято из-за неисполнения обязательств по восстановлению Приангарья после серии паводков. Также свою роль сыграли коррупционные скандалы последнего полугодия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что российский лидер Владимир Путин принял отставку теперь уже экс-губернатора. Он также подписал указ, в соответствии с которым заместитель главы МЧС Игорь Кобзев назначен на должность врио губернатора Иркутской области.