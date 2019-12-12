После предательства со стороны США Турция предпочла сотрудничать с Россией в Сирии

Россия и Турция продолжают выполнять сочинский меморандум по Сирии, в рамках которого был завершен отвод вооруженных формирований курдов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В Заевфратье мы продолжаем вместе с Анкарой работать над выполнением Меморандума от 22 октября. Работа ведется по двум направлениям — предотвращение рецидивов боевых действий и поправление гуманитарного положения», — заявила она в ходе брифинга в четверг.

Захарова подчеркнула, что в рамках решения первой задачи завершился отвод курдских формирований от турецкой границы, а также было налажено совместное патрулирование. Официальный представитель Министерства иностранных дел России сообщила, что российские специалисты оказывают медицинскую помощь мирным жителям и раздают нуждающимся продовольственные наборы.

Политолог Маис Курбанов заявил «Политике сегодня», что Турция поддержала то направление, которое начала Россия. По мнению эксперта, выбор Анкары в пользу РФ, а не в пользу Запада, оказался правильным.

«Изначально они были против этого, но в итоге поняли, что в этом деле прав Башар Асад. Конечно, они давно враждуют. Эта история очень давняя. Они никак не могли договориться между собой, не доверяли друг-другу, но, когда Реджеп Эрдоган понял, что Россия занимается урегулированием на Ближнем Востоке, борется с террористами, он решил, что надо в этом деле поддерживать Владимира Путина, то есть Россию. Эрдоган согласился с теми направлениями, которые сейчас ведутся со стороны России. Но самую большую роль здесь играет Россия. Потому что есть и "Северный поток" и добрососедские отношения с Турцией, это помогает большое доверие испытывать к туркам», - подчеркнул спикер.

По мнению Курбанова, Западу выгодно разъединить РФ и Турцию, чтобы было легче «разбираться» с ними поодиночке. Санкции со стороны США означают, что Турция окончательно решила, что друг - это не Америка, а Россия. Это решение, уверен политолог, способствует победе над террористами.

При этом, считает Курбанов, США сейчас не знают, как выйти из положения. И единственный выход для Штатов в сложившейся ситуации - бежать из Сирии без оглядки. Они практически теряют лицо не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.

«США до последнего верили в Турцию, хотя сами предали Турцию, потому Турция ничего против них не предпринимала. Когда они начали поддерживать курдов, Турция поняла, что американцы ведут двойную игру. И Турция выбрала Россию. Этот выбор правильный», - заметил эксперт.

Американцы, подчеркнул Курбанов, теряют всех союзников на Ближнем Востоке. Последними союзниками США остались те террористы, которых они обеспечивали и поддерживали.

«И больше сегодня на Ближнем Востоке их никто не поддерживает. Они понимают, что проигрывают и завтра им это будет дорого стоить. Потому они усиливают контингент в Сирии, чтобы контролировать нефть, но этого у них не получится. Потому что Сирия будет требовать свою нефть, которая сегодня контролируется американцами и там война будет немалой, и американцы ее проиграют», - резюмировал политолог.

Ранее сообщалось, что США отправили в Сирию не менее двух с половиной тысяч бойцов из частной военной компании Blackwater, которая напрямую сотрудничает с Пентагоном и американским военным контингентом, оставленным удерживать захваченную США сирийскую нефть.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало цикл материалов, посвященных Сирии. В первой части журналисты рассказали о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ*. Выяснилось, что среди вещей, оставленных террористами, был обнаружен номер телефона репортера.

Во второй публикации сообщается о связях США и террористов в Сирии. Вашингтон отправляет в страну инструкторов, чтобы учить боевиков, а также снабжает оружием в обмен на сирийскую нефть. ФАН поговорил со свидетелями, подтверждающие участие Вашингтона в пособничестве ИГ*

Третья часть материала рассказывает о деятельности россиян в Сирии. Приезд россиян на базу «Хмеймим» в 2015 году, как считают сирийцы, быстро изменил ситуацию в стране. Отметим, Россия находится на сирийской территории по приглашению правительства президента Сирии Башара Асада.

*Запрещенная на территории РФ террористическая группировка